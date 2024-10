Offerta ho Mobile | 150 GB minuti e SMS illimitati a 699€ – scade oggi

Offerta ho Mobile: 150 GB, minuti e SMS illimitati a 6,99€ – scade oggi (Di venerdì 18 ottobre 2024) oggi è l’ultimo giorno per attivare l’Offerta ho Mobile che include 150 GB di dati, minuti e SMS illimitati a soli 6,99€ al mese. Questa tariffa competitiva prevede la navigazione in 5G nelle aree coperte e un costo di attivazione scontato a partire da 1,29€ per alcuni operatori. Se stai cercando una soluzione completa e conveniente, questa è un’opportunità da non perdere. Approfitta della promozione prima che scada e goditi una connessione veloce e affidabile con il supporto di ho. Mobile. In più, per chi porta un amico riceve 5 euro di credito da utilizzare per effettuare la ricarica mensile e a tua volta puoi invitare amici a passare in ho e ricevere altro credito e ulteriori vantaggi. .com - Offerta ho Mobile: 150 GB, minuti e SMS illimitati a 6,99€ – scade oggi Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 18 ottobre 2024)è l’ultimo giorno per attivare l’hoche include 150 GB di dati,e SMSa soli 6,99€ al mese. Questa tariffa competitiva prevede la navigazione in 5G nelle aree coperte e un costo di attivazione scontato a partire da 1,29€ per alcuni operatori. Se stai cercando una soluzione completa e conveniente, questa è un’opportunità da non perdere. Approfitta della promozione prima che scada e goditi una connessione veloce e affidabile con il supporto di ho.. In più, per chi porta un amico riceve 5 euro di credito da utilizzare per effettuare la ricarica mensile e a tua volta puoi invitare amici a passare in ho e ricevere altro credito e ulteriori vantaggi.

