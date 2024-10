Nucleare, Brunetta candida Porto Marghera, tecnologia sicura (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il presidente di Venice Sustainability Foundation Renato Brunetta: “Vocazione industriale e accessibilità al Porto” “Ormai il Nucleare è la tecnologia più sicura al mondo” ha dichiarato Renato Brunetta Presidente della Presidente della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità (VSF) al Venice Hydrogen Forum 2024, concludendo che “Porto Marghera può essere utilizzabile anche per questo, data Sbircialanotizia.it - Nucleare, Brunetta candida Porto Marghera, tecnologia sicura Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il presidente di Venice Sustainability Foundation Renato: “Vocazione industriale e accessibilità al” “Ormai ilè lapiùal mondo” ha dichiarato RenatoPresidente della Presidente della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità (VSF) al Venice Hydrogen Forum 2024, concludendo che “può essere utilizzabile anche per questo, data

