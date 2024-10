Napoli in alta sicurezza per il G7 della Difesa: oltre 3mila agenti in campo e cortei in arrivo (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le strade di Napoli si preparano a un’importante blindatura in vista del G7 della Difesa, che coinvolgerà delegazioni internazionali nel centro della città fino a domenica mattina. La presenza di circa 3.000 uomini delle forze dell’ordine è stata disposta per garantire la sicurezza dei partecipanti e per controllare l’area che circonda il Palazzo Reale, dove si svolgerà il vertice. Le misure di sicurezza includono il divieto d’accesso alle auto e ai pedoni nella zona circostante, rendendo l’area un vero e proprio “fortino”. Tuttavia, le autorità non possono ignorare l’allerta per un corteo di varie sigle e associazioni del mondo antagonista, autorizzato a partire da Piazza Garibaldi e a dirigersi verso Piazza Bovio, sempre mantenendo una certa distanza dal summit. Gaeta.it - Napoli in alta sicurezza per il G7 della Difesa: oltre 3mila agenti in campo e cortei in arrivo Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le strade disi preparano a un’importante blindatura in vista del G7, che coinvolgerà delegazioni internazionali nel centrocittà fino a domenica mattina. La presenza di circa 3.000 uomini delle forze dell’ordine è stata disposta per garantire ladei partecipanti e per controllare l’area che circonda il Palazzo Reale, dove si svolgerà il vertice. Le misure diincludono il divieto d’accesso alle auto e ai pedoni nella zona circostante, rendendo l’area un vero e proprio “fortino”. Tuttavia, le autorità non possono ignorare l’allerta per un corteo di varie sigle e associazioni del mondo antagonista, autorizzato a partire da Piazza Garibaldi e a dirigersi verso Piazza Bovio, sempre mantenendo una certa distanza dal summit.

