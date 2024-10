Mulini stregati e boschi incantati: Halloween nel parco di Monza (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il fantasma della cascina aspetta i bambini per trascorrere una serata di Halloween in compagnia, nel parco di Monza. "Il Fantasma della Cascina ha bisogno di aiuto nella notte più spaventosa dell'anno, e chi meglio dei vostri bambini può dargli una mano?" annunciano da Creda Onlus. L'evento è in Monzatoday.it - Mulini stregati e boschi incantati: Halloween nel parco di Monza Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il fantasma della cascina aspetta i bambini per trascorrere una serata diin compagnia, neldi. "Il Fantasma della Cascina ha bisogno di aiuto nella notte più spaventosa dell'anno, e chi meglio dei vostri bambini può dargli una mano?" annunciano da Creda Onlus. L'evento è in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mangiafuoco - bancarelle - baby dance : Halloween nel parco a Limbiate - Mercatino, giochi, laboratori e lo spettacolo di mangiafuoco. Halloween a Limbiate arriva domenica 27 ottobre, con un evento al parco di Villa Mella. Dalle 10 alle 18 è in programma un mercatino con la presenza di stand, dalle 17.30 spettacoli, laboratori e baby dance. Prevista anche uan... (Monzatoday.it)

Premio alla maschera più terrificante nell'Halloween al Parco delle Rimembranze - 0. . Giovedì 31 ottobre, indossate gli abiti più spaventosi e incamminatevi verso il Parco, dove lo Chalet 3. . 0 verrà trasformato in un regno di mistero e divertimento. Per la prima volta in assoluto un evento da brividi in programma al Parco delle Rimembranze di Carpi: Halloween Party allo Chalet 3. (Modenatoday.it)

Il parco dove la festa di Halloween è dedicata agli amici a 4 zampe e dura un mese - Ti piacciono i brividi di Halloween e vuoi festeggiare questa ricorrenza insieme al tuo amico a 4 zampe? A pochi chilometri dalla provincia di Lecco c'è l'occasione che fa per te. A Iagolandia, il primo e unico parco giochi a tema per cani in Italia con sede a Guanzate (Como), torna infatti... (Leccotoday.it)