Mora | Campagna acquisti monstre vi svelo la grande novità di questo Napoli Ricordate cosa accadde a Mazzarri?

Nicola Mora, ex calciatore e ora allenatore, ha commentato il momento attuale del Napoli in un'intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss durante la trasmissione Radio Goal. Le sue osservazioni si concentrano sull'importanza della determinazione e sulla qualità della rosa partenopea. Mora ha iniziato analizzando la prossima sfida contro l'Empoli, sottolineando come lo stadio Castellani, pur essendo piccolo, possa risultare infuocato per i suoi tifosi. "Lo stadio Castellani è piccolo, ma è davvero molto caldo: l'Empoli, tra l'altro, è reduce da una gara persa in extra time contro la Lazio. Dunque a mio avviso per il Napoli sarà una partita da prendere con le molle, ovvero con la solita determinazione ed in questo Conte è un maestro".

