Game-experience.it - Marvel’s Wolverine verrà mostrato a breve da Sony, secondo un insider

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Il notoKurakasis ha affermato che Insomniac Games sta ultimando i preparativi per condividere del nuovo materiale su, gioco in sviluppo in esclusiva su PS5. Il celeberrimo leaker ha inoltre aggiunto di aver scoperto dalle sue fonti che il team di sviluppo di proprietà diha intenzione di condividere queste novità con i fan entro fine anno, sfruttando nello specifico i The Games Awards 2024 del 12 dicembre oppure un evento PlayStation non ancora annunciato ufficialmente. Leggiamo il messaggio condiviso da Kurakasis: Dalle mie piccole ricerche, sembra che lasi stia preparando a mostrare qualche novità dil. È difficile per me stabilire quando accadrà, ma immagino che sarà quest’anno, o al TGA o a qualche evento non annunciato e super segreto.