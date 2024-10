Game-experience.it - Marvel’s Spider-Man 2, annunciata la versione PC con trailer, data di uscita e dettagli

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Insomniac Games ha annunciato che-Man 2 arriverà ufficialmente su PC, cogliendo la preziosa occasiona rappresentata dal New York Comic Con per rivelare che il gioco farà il suo debutto su Personal Computer il 30 gennaio 2025 tramite Steam ed Epic Games Store. Come leggiamo su PlayStation Blog, il porting per PC è stato sviluppato in “stretta collaborazione” tra Nixxes Software, Insomniac Games, PlayStation e Marvel Games. Il titolo verrà lanciato su Personal Computer con la Standard Edition e la Digital Deluxe Edition.