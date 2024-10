Maria Esposito: successi, incertezze e colpi di scena dopo Mare Fuori (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Maria Esposito, la giovane attrice napoletana rivelatasi al grande pubblico nel ruolo di Rosa Ricci in “Mare Fuori“, racconta la sua esperienza e le sue scelte recenti in una chiacchierata con Caterina Balivo durante la trasmissione “La volta buona“. L’intervista offre uno spaccato della vita e della mentalità di un’artista che sta conquistando il mondo dello spettacolo, rivelando le sue paure, le aspirazioni e l’impatto economico ottenuto dal suo lavoro. La nuova vita di Maria Esposito dopo Mare Fuori Nel salotto di “La volta buona“, Maria Esposito ha mostrato un volto autentico e sincero, rispondendo con trasparenza alle domande della conduttrice. Sbarazzina e con un nuovo taglio di capelli, l’attrice ha condiviso con il pubblico i frutti del suo successo. Gaeta.it - Maria Esposito: successi, incertezze e colpi di scena dopo Mare Fuori Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter, la giovane attrice napoletana rivelatasi al grande pubblico nel ruolo di Rosa Ricci in ““, racconta la sua esperienza e le sue scelte recenti in una chiacchierata con Caterina Balivo durante la trasmissione “La volta buona“. L’intervista offre uno spaccato della vita e della mentalità di un’artista che sta conquistando il mondo dello spettacolo, rivelando le sue paure, le aspirazioni e l’impatto economico ottenuto dal suo lavoro. La nuova vita diNel salotto di “La volta buona“,ha mostrato un volto autentico e sincero, rispondendo con trasparenza alle domande della conduttrice. Sbarazzina e con un nuovo taglio di capelli, l’attrice ha condiviso con il pubblico i frutti del suo successo.

Maria Esposito - come ha speso i soldi dopo il successo di ‘Mare Fuori’? - L’occasione per lei è un’intervista concessa ai microfoni di La volta buona, dove – incalzata sui quesiti della conduttrice Caterina Balivo – la giovane star di Napoli svela in particolare la scelta maturata sulla destinazione dei soldi percepiti come cachet del suo lavoro. Maria Esposito si racconta a ‘La volta buona’ In risposta ai quesiti di una nuova intervista concessa a ‘La volta buona’, ... (Superguidatv.it)

Maria Esposito : “Ecco cosa ho fatto con i soldi di ‘Mare fuori'” - Maria Esposito, per il pubblico televisivo è colei che presta volto a Rosa Ricci, protagonista di “Mare fuori”. La giovane […] Continua a leggere Maria Esposito: “Ecco cosa ho fatto con i soldi di ‘Mare fuori'” su Perizona.it . (Perizona.it)

“Coi soldi di Mare Fuori mi sono rifatta la cameretta e ho comprato i quadri di Sophia Loren. La scena del matrimonio? Senza senso” : lo rivela Maria Esposito - Sono queste le parole con cui Maria Esposito, star della serie televisiva Mare Fuori in cui interpreta Rosa Ricci, si è raccontata a La Volta Buona. E con i soldi guadagnati, il primo pensiero è stato quello di rifare “la mia cameretta. Ogni giorno quando mi sveglio dico: ‘Io voglio essere come te o quasi'”. (Ilfattoquotidiano.it)