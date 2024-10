Maltempo Toscana il fiume Cornia rompe gli argini Un uomo si salva aggrappandosi ai cartelli stradali – Il video

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di venerdì 18 ottobre 2024) A Campiglia nel Livornese ilha rotto glisulla sponda opposta a quella del paese. L’acqua ha invaso i terreni, ma ha interessato pure le abitazioni. Una rsa è stata evacuata dai vigili del fuoco, poi gli ospiti sono rientrati. In questo momento non piove più. Il nubifragio ha colpito Cafaggio, una frazione di Campifglia. Nella notte sono caduti complessivamente 172 mm di pioggia, di cui almeno 120 mm in un’ora. Unche si trovava sulla 398, che porta a Cafaggio, è stato soccorso dopo che la strada si è trasformata in unin piena riuscendo arsi rimanendo aggrappato ad alcuni. È stato trasportato a scopo precauzionale in ospedale a Piombino.