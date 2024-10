Quotidiano.net - Maltempo, il Po tracima a Torino e allaga i Murazzi

(Di venerdì 18 ottobre 2024), 18 ottobre 2024 – La piena del Po ha attraversatondo una parte dei, in centro, davanti ai locali già chiusi da ieri per l’allerta meteo. E’ la conseguenza delle forti piogge di questi giorni che hanno ingrossato il fiume fino a farlore oggi, poco dopo le 16. Alle 18.30 le discenderie verso le banchine, nella parte che da piazza Vittorio Veneto conduce verso corso Vittorio Emanuele II, non erano ancora state chiuse, con la gente che continuava a passeggiare sul tratto chiuso. Non si registra nessun incidente. Sotto attenzione il livello dei fiumi Stura e Dora, in piena ordinaria, con uno stato di preallerta per l'eventuale sollevamento del ponte Carpanini. Situazione più complicata nella provincia a causa del