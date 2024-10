Maltempo il Po esonda e invade i Murazzi a Torino Allerta rossa in Emilia-Romagna

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Po hato, poco dopo le 16 di venerdì 18 ottobre, al centro di. L’acqua ha invaso le banchine deidove i locali sono chiusi da ieri. Per ora la piena non desta preoccupazioni. Gli altri fiumi, nel capoluogo, Stura di Lanzo (in particolare a Cantoira), l’Orco, a Castellammonte e Chivasso, e la Dora, sono in piena ordinaria e monitorati. Preoccupa Naviglio di Druento, collegato alla Stura edto a Cafasse, a nord di, allagando parte della cittadina. Il meteo per sabato 19 ottobre:inper rischio idraulico innelle prossime ore. Mentre resta arancione sui restanti settori dell’, su parte di Veneto, Campania, Basilicata, Puglia e sull’intero territorio di Calabria e Sicilia.