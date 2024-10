Lavori sulla strada Marecchiese, concluso l'intervento di Anas da 3 milioni di euro (Di venerdì 18 ottobre 2024) sulla strada statale 258 "Marecchia", sono stati conclusi tra il km di 63,300 e il km 62,100 nel comune di Novafeltria i Lavori di risanamento profondo del piano viabile, la posa e l'implementazione della nuova segnaletica orizzontale e verticale nell’ambito del piano di riqualificazione e Riminitoday.it - Lavori sulla strada Marecchiese, concluso l'intervento di Anas da 3 milioni di euro Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)statale 258 "Marecchia", sono stati conclusi tra il km di 63,300 e il km 62,100 nel comune di Novafeltria idi risanamento profondo del piano viabile, la posa e l'implementazione della nuova segnaletica orizzontale e verticale nell’ambito del piano di riqualificazione e

Nuovi lavori in superstrada - Perugia-Ancona chiusa al traffico per ore : le modifiche al traffico - . . Nuovi lavori lungo le superstrade dell'Umbria. Stavolta tocca alla Perugia-Ancona.  Anas annuncia con una nota che "martedì 22 ottobre la Perugia-Ancona sarà provvisoriamente chiusa al traffico in direzione Ancona tra gli svincoli di Fossato di Vico e Cancelli, per consentire lo svolgimento di una. (Perugiatoday.it)

Lavori sospesi nel traforo del Gran Sasso - Strada dei Parchi si attiene alle indicazioni del Commissario straordinario - La concessionaria Strada dei Parchi ha segnalato la rottura del collettore di drenaggio principale, conosciuto come "canala", all'interno del Traforo del Gran Sasso. "La gestione di tale infrastruttura - spiega la società che gestisce l'autostrada - è affidata a Ruzzo Reti S.p.A., società ... (Chietitoday.it)

Al via i lavori per il ripristino del canale consorziale Rio Costa - una voragine si apre lungo la strada - L’amministrazione comunale di Riccione annuncia l’inizio degli interventi per il ripristino del canale consorziale Rio Costa nel tratto tombato in corrispondenza dell’attraversamento con la ex Statale 16, in prossimità dell’incrocio con viale Alberobello, gravemente danneggiato durante... (Riminitoday.it)