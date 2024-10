Linkiesta.it - La ricetta del Kabak Püresi, il purè di zucca turco

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Ingredienti: – 500 g– 4 cucchiai colmi di yogurto greco al naturale – 1 spicchio d’aglio schiacciato – 1 cucchiaio di succo di limone – olio di oliva – 1 peperoncino fresco – sale e pepe – pul biber dolce, oppure peperoncino dolce in scaglie o paprica Preparazione: Scaldate il forno a 180°. Sbucciate e private dei semi lae tagliatela a pezzetti di 2 cm circa. Mescolatela con un po’ di olio e infornatela per 35 minuti circa, senza farla scurire troppo (l’importante è che si ammorbidisca). Sfornate la, e appena si sarà raffreddata schiacciatela e mescolatela con lo yogurt, l’aglio, il succo di limone, l’olio d’oliva, il peperoncino fresco finemente tritato e il sale. Al momento di servire spolverizzate sulla superficie il pepe e, a piacere, il pul biber o il peperoncino dolce in scaglie o la paprica.