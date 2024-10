La lotta contro il cancro: l’appello di Marta Ugolini per la prevenzione al tumore al seno (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’importanza della prevenzione contro il tumore al seno è un tema cruciale, soprattutto durante il mese di ottobre, dedicato alla sensibilizzazione su questa malattia. Marta Ugolini, assessora alla cultura e al turismo del Comune di Verona, ha scelto di condividere il suo personale percorso di lotta contro il cancro durante una recente conferenza stampa. Attraverso il suo gesto simbolico di rimuovere la parrucca, ha voluto richiamare l’attenzione su quanto sia fondamentale affrontare questa malattia con coraggio e con il supporto della comunità. Il significato del gesto di Marta Ugolini Durante l’incontro, Marta Ugolini ha deciso di mostrarsi senza parrucca, svelando gli effetti collaterali della chemioterapia. Con i capelli corti e bianchi, ha sottolineato l’importanza di prendersi cura di sé andandosi a far controllare. Gaeta.it - La lotta contro il cancro: l’appello di Marta Ugolini per la prevenzione al tumore al seno Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’importanza dellailalè un tema cruciale, soprattutto durante il mese di ottobre, dedicato alla sensibilizzazione su questa malattia., assessora alla cultura e al turismo del Comune di Verona, ha scelto di condividere il suo personale percorso diildurante una recente conferenza stampa. Attraverso il suo gesto simbolico di rimuovere la parrucca, ha voluto richiamare l’attenzione su quanto sia fondamentale affrontare questa malattia con coraggio e con il supporto della comunità. Il significato del gesto diDurante l’inha deciso di mostrarsi senza parrucca, svelando gli effetti collaterali della chemioterapia. Con i capelli corti e bianchi, ha sottolineato l’importanza di prendersi cura di sé andandosi a farllare.

