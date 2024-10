La battaglia contro il cancro. Parte un test su 51 pazienti sottoposti a chemioterapia (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’ospedale di Legnano Partecipa a una sperimentazione per migliorare lo stato nutrizionale e il benessere dei malati di cancro sottoposti a chemioterapia, focalizzandosi sui pazienti con tumore al pancreas metastatico. La ricerca coinvolge 51 pazienti, di cui 34 riceveranno un integratore naturale Synchro Levels, mentre 17 un placebo, in uno studio in doppio cieco. La sperimentazione sarà condotta in vari ospedali lombardi, tra cui l’Asst Santi Paolo e Carlo di Milano e l’Asst Ovest Milanese di Legnano, con l’obiettivo di ridurre la tossicità delle terapie e migliorare la qualità della vita dei pazienti. Ulteriori studi saranno necessari per confermare questo potenziale effetto. L’integratore è prodotto da Aurora Biosearch, una società di ricerca specializzata in oncologia, neurologia e medicina rigenerativa. Ilgiorno.it - La battaglia contro il cancro. Parte un test su 51 pazienti sottoposti a chemioterapia Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’ospedale di Legnanocipa a una sperimentazione per migliorare lo stato nutrizionale e il benessere dei malati di, focalizzandosi suicon tumore al pancreas metastatico. La ricerca coinvolge 51, di cui 34 riceveranno un integratore naturale Synchro Levels, mentre 17 un placebo, in uno studio in doppio cieco. La sperimentazione sarà condotta in vari ospedali lombardi, tra cui l’Asst Santi Paolo e Carlo di Milano e l’Asst Ovest Milanese di Legnano, con l’obiettivo di ridurre la tossicità delle terapie e migliorare la qualità della vita dei. Ulteriori studi saranno necessari per confermare questo potenziale effetto. L’integratore è prodotto da Aurora Biosearch, una società di ricerca specializzata in oncologia, neurologia e medicina rigenerativa.

