L’ asl napoli 3 sud protagonista al congresso mondiale di stomaterapia a glasgow

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’Asl3 Sud ha recentemente portato in vetrina la propria esperienza nel campo dellaalWcet-Ascn UK, tenutosi a, Scozia. L’evento internazionale ha visto la partecipazione di professionisti della salute da ogni parte del mondo, riuniti per discutere delle ultime innovazioni e pratiche nel settore. Durante il, l’infermiera stomaterapista Annarita Coppola, operante nella chirurgia generale dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, ha presentato con orgoglio dei casi clinici emblematici gestiti nella sua struttura. Queste presentazioni hanno messo in luce il crescente impegno dell’Asl3 Sud nella cura e nel supporto dei pazienti stomizzati.