Italservice, scocca l’ora dell’esordio nella capitale. Palla al centro stasera. Tonidandel: "Siamo pronti" (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’Italservice si prepara a debuttare in campionato. Esordio oggi alle 19 a Roma contro il 1927 Futsal, ex Olimpus. La partita sarà in diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5. Felipe Tonidandel, presenta così la gara: "Stiamo bene, abbiamo lavorato altrettanto bene. Le prestazioni nelle amichevoli sono state valide. Arriveremo pronti per questo debutto difficile. La squadra c’è, come sempre Pesaro lotterà ogni secondo. C’è grande voglia, il gruppo è nuovo, con ragazzi molto giovani. Ciò regala alla squadra quel fuoco utilissimo. Insieme ai più anziani ed esperti, l’organico è stato costruito, secondo me, molto bene. Cercheremo di far divertire il nostro pubblico". E ancora: "Il pre-season è stato molto duro, abbiamo iniziato prima di tutti, lavorando quasi due mesi. Tanta parte atletica, altrettanta di tattica. Ilrestodelcarlino.it - Italservice, scocca l’ora dell’esordio nella capitale. Palla al centro stasera. Tonidandel: "Siamo pronti" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’si prepara a debuttare in campionato. Esordio oggi alle 19 a Roma contro il 1927 Futsal, ex Olimpus. La partita sarà in diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5. Felipe, presenta così la gara: "Stiamo bene, abbiamo lavorato altrettanto bene. Le prestazioni nelle amichevoli sono state valide. Arriveremoper questo debutto difficile. La squadra c’è, come sempre Pesaro lotterà ogni secondo. C’è grande voglia, il gruppo è nuovo, con ragazzi molto giovani. Ciò regala alla squadra quel fuoco utilissimo. Insieme ai più anziani ed esperti, l’organico è stato costruito, secondo me, molto bene. Cercheremo di far divertire il nostro pubblico". E ancora: "Il pre-season è stato molto duro, abbiamo iniziato prima di tutti, lavorando quasi due mesi. Tanta parte atletica, altrettanta di tattica.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Italservice, scocca l’ora dell’esordio nella capitale. Palla al centro stasera. Tonidandel: "Siamo pronti" - L’Italservice si prepara a debuttare in campionato. Esordio oggi alle 19 a Roma contro il 1927 Futsal, ex Olimpus. La partita sarà in diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5. F ... (ilrestodelcarlino.it)

Speciale Serie A, tutti i movimenti delle top 16 | Italservice Pesaro, il blasone conta sempre - Anche lo scorso anno in molti hanno preso sottogamba l’Italservice Pesaro, sappiamo tutti come è andata a finire: l’allora squadra di Fausto Scarpitti si qualifica in extremis per i playoff scudetto, ... (calcioa5live.com)

Italservice Pesaro, un fuoco riacceso. "Abbiamo ancora voglia di vincere" - Questo sito usa i cookie di terze parti per migliorare i servizi e analizzare il traffico. Le info sulla tua navigazione sono condivise con queste terze parti. Navigando ne accetti l'uso dei cookie. S ... (calcioa5live.com)