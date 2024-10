.com - Imagine Dragons ed Ernia insieme nella nuova versione di Take Me to the Beach

Leggi tutta la notizia su .com

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Gliedpubblicano ladiMe To TheLa band pluripremiata vincitrice ai Grammy Awardse l’artista multiplatinopubblicano ladiMe To The, disponibile in tutte le piattaforme digitali e in radio da venerdì 18 ottobre. Dopo il duetto con la superstar latina J Balvin in Eyes Closed, il nuovo singolo rappresenta una inedita ed interessante collaborazione per la band. Un incontro musicale, dunque, tra hitmaker assoluti: da una parte gli– un fenomeno globale da oltre 74 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e 160 miliardi di stream totali – e dall’altrache, con 40 dischi di Platino, 19 Oro e 2.5 miliardi di stream complessivi, è uno dei maggiori rappresentanti della scena urban in Italia.