Il valore intrinseco del cibo italiano: strategie innovative per il Made in Italy (Di venerdì 18 ottobre 2024) La cultura culinaria italiana è un patrimonio inestimabile, che porta con sé secoli di tradizioni e storie uniche. Il cibo italiano non è solo nutrimento, ma rappresenta l'identità e le passioni di un intero territorio. Questo concetto è stato al centro del seminario "Identità Territoriale in Etichetta: strategie Vincenti per il Food Made in Italy", svoltosi nel contesto di Roma Food Excel 2024. Questo evento ha riunito oltre 150 espositori ed esperti del settore agroalimentare e della ristorazione dal 13 al 16 ottobre a Roma, promuovendo l'importanza di raccontare l'origine e il valore dei prodotti italiani. L'importanza della narrazione nel cibo italiano Il cibo italiano è un elemento di connessione tra le persone e la cultura di un luogo. Ogni prodotto racchiude una storia, una tradizione e un panorama di valori che meritano di essere condivisi.

Sciopero porti Usa - a rischio 6 - 4 miliardi export cibo italiano - A lanciare l’allarme è la Coldiretti, sulla base dei dati Istat sul commercio estero. A lanciare l’allarme è la Coldiretti Lo sciopero ad oltranza dei lavoratori portuali Usa colpisce anche le esportazioni marittime di cibo Made in Italy negli Stati Uniti che nel 2023 sono state pari a 6,4 miliardi di euro in valore. (Sbircialanotizia.it)

Spreco alimentare - ogni cittadino italiano butta in media 1 - 3 kg di cibo a settimana - Nel marzo del 2024, il Parlamento europeo ha adottato una posizione più ambiziosa, invocando una riduzione del 20% nella lavorazione e produzione e del 40% nel commercio al dettaglio, nei ristoranti e nelle famiglie. Spargere la voce, l’unione si può fare la differenza: condividete lo stile di vita zero sprechi con chi vi sta intorno per creare più consapevolezza. (Quifinanza.it)

Eataly - il colosso del cibo italiano apre il quarto store a New York - Il megastore del cibo nostrano dovrebbe aprire non lontano da un altro megastore, stavolta di cucina spagnola, il Mercado Little Spain di José Andrés in collaborazione con Albert e Ferran Adrià, pare all'interno del centro commerciale The Shops and Restaurants con il consueto format di vendita, somministrazione, formazione, anche se ancora molte cose sono da confermare. (Gamberorosso.it)