Guardia di Finanza di Lodi sequestra gasolio e lo destina a beneficenza un gesto di solidarietà eccezionale

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Un'importante operazione della Guardia di Finanza di Lodi ha portato al sequestro di ottanta litri di gasolio a bordo di un'auto durante un normale controllo di sicurezza. Invece di procedere alla distruzione del carburante, come sarebbe prassi in casi simili, i finanzieri hanno scelto di donarlo a un'associazione di volontariato, evidenziando un esempio unico di solidarietà e pratiche alternative nell'ambito delle norme di sicurezza e giurisdizionali. Il sequestro di gasolio: motivazioni e contesto Nei giorni scorsi, gli agenti della Guardia di Finanza di Lodi hanno effettuato un controllo nella zona di Casalpusterlengo, dove hanno rinvenuto il gasolio trasportato senza rispettare le normative di sicurezza. In particolare, sono emerse irregolarità relative al mancato pagamento delle accise obbligatorie per il trasporto di carburanti.