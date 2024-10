Elmas non gioca nemmeno a Lipsia, vuole andare via già a gennaio (Sky Sport De) (Di venerdì 18 ottobre 2024) Una svolta inaspettata per un ex Napoli. Si tratta di Elif Elmas, centrocampista offensivo che l’anno scorso ha deciso di lasciare Napoli per unirsi al Lipsia, nella speranza di giocare con più continuità. Questo però non è successo ed Elmas continua a fare panchina anche in Bundesliga. Secondo Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport De, non è esclusa una sua cessione già a gennaio. Elmas vuole andare via dal Lipsia Scrive Plettenberg: “Non si può escludere un trasferimento di Elif Elmas dal Lipsia in inverno. Il 25enne è insoddisfatto della situazione nel club da un po’ di tempo. Elmas, che si è unito al Lipsia per 24 milioni di euro lo scorso inverno, aveva già ricevuto richieste vaghe in estate, anche dall’Atalanta. Ilnapolista.it - Elmas non gioca nemmeno a Lipsia, vuole andare via già a gennaio (Sky Sport De) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Una svolta inaspettata per un ex Napoli. Si tratta di Elif, centrocampista offensivo che l’anno scorso ha deciso di lasciare Napoli per unirsi al, nella speranza dire con più continuità. Questo però non è successo edcontinua a fare panchina anche in Bundesliga. Secondo Florian Plettenberg, giornalista di SkyDe, non è esclusa una sua cessione già avia dalScrive Plettenberg: “Non si può escludere un trasferimento di Elifdalin inverno. Il 25enne è insoddisfatto della situazione nel club da un po’ di tempo., che si è unito alper 24 milioni di euro lo scorso inverno, aveva già ricevuto richieste vaghe in estate, anche dall’Atalanta.

