Biccy.it - Daniele Doria si apre: “Non ho amici, mi prendevano in giro, anche qua mi sento solo”

Leggi tutta la notizia su Biccy.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024)adsta vivendo un disagio, quello di non sentirsi capito e accolto dai suoi compagni di classe. Una sensazione di solitudine che ha confessatoalla sua compagna di classe Alessia Pecchia. “Ci sono molte volte che mi chiudo in camera, ma non perché io mi voglia chiudere in camera, ma perché a volte è come se mi sentissi obbligato a venire in camera perché a volte, quando cerco di interagire, non miricambiato.prima c’erano Cri e Ilan che stavano suonando e intorno c’erano Alessio, Rebecca, Luk3 ed io stavo da. Non so se il problema sono io. Voglio stringere un legame con qualcuno perché magari tramite quello riesco ad aprirmi con tutti gli altri”. Parlando con Nicolò Filippucci,ha poi aggiunto: “Non ho mai avuto tantezie nella mia vita, a volte la mattina mi sveglio e hole notifiche delle app.