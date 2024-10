Credito d’imposta per investimenti nella pesca e nell’agricoltura nel Mezzogiorno, via alle domande (Di venerdì 18 ottobre 2024) Aperto il canale per presentare le domande per la fruizione del Credito d’imposta riservato alle imprese dei settori agricolo, della pesca e dell’acquacoltura che nel 2023 hanno acquistato beni strumentali da impiegare in strutture produttive del Mezzogiorno. Il modello di comunicazione, approvato con un provvedimento pubblicato sul sito delle Entrate lo scorso 15 ottobre, potrà essere inviato esclusivamente in via telematica da oggi fino al 18 novembre 2024. L’agevolazione – II Credito d’imposta è riservato alle imprese attive nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura che nel 2023 hanno effettuato investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e nelle zone assistite della regione Abruzzo. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Aperto il canale per presentare le domande per la fruizione delriservatoimprese dei settori agricolo, dellae dell’acquacoltura che nel 2023 hanno acquistato beni strumentali da impiegare in strutture produttive del. Il modello di comunicazione, approvato con un provvedimento pubblicato sul sito delle Entrate lo scorso 15 ottobre, potrà essere inviato esclusivamente in via telematica da oggi fino al 18 novembre 2024. L’agevolazione – IIè riservatoimprese attive nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, dellae dell’acquacoltura che nel 2023 hanno effettuatoin beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e nelle zone assistite della regione Abruzzo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Apertura del canale per il credito d’imposta : tutti i dettagli per le imprese del Mezzogiorno - È importante sottolineare che la percentuale esatta sarà comunicata attraverso un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate previsto entro il 28 novembre 2024. Un aspetto rilevante è che, nei cinque giorni successivi all’invio, le imprese riceveranno una ricevuta che confermerà l’avvenuta presa in carico della comunicazione o, in alternativa, il suo scarto, accompagnato dalle motivazioni che ne ... (Gaeta.it)

Gaeta / Credito d’imposta per gli investimenti delle imprese nella Zona Logistica Semplificata - . GAETA – La Regione Lazio con la DGR n. 40 del 08/02/2022 ha deliberato la “Zona Logistica Semplificata (ZLS) del Tirreno centro-settentrionale” individuando 29 Comuni, tra cui anche Gaeta, nei cui territori le imprese potranno usufruire di condizioni favorevoli per l’attrazione di nuovi investimenti e contribuire alla competitività e ad una crescita economica sostenibile. (Temporeale.info)

Edilizia - prorogato il credito d’imposta per eliminare le barriere architettoniche - In alternativa alla fruizione della detrazione, in fase di dichiarazione dei redditi, inoltre, è possibile scegliere per lo sconto in fattura o la cessione del credito. L’agevolazione consiste in una detrazione Irpef al 75 per cento, che deve essere calcolata considerando come importo massimo: 50mila euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici ... (Ildenaro.it)