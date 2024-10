Ilnapolista.it - Conte: «In questi quindici giorni ho letto un’esaltazione esagerata. Sono passate solo sette giornate»

(Di venerdì 18 ottobre 2024)presenta in conferenza stampa Empoli-Napoli, match valido per l’ottava giornata di Serie A. La partita si giocherà al Castellani domenica alle 12.3o. A che punto è il suo Napoli? «Siamo con il cartello lavori in corso, non può essere altrimenti dopotre mesi. Altrimenti si andrebbe a sottovalutare il lavoro e il percorso che bisogna fare quando c’è una fase di ricostruzione come qua. C’è sicuramente la soddisfazione del fatto che stiamo lavorando tanto e bene con un gruppo che ha voglia di lavorare, questa è la cosa più importante. Puoi iniziare un percorso, stabilire una via poi però devi seguirla. Da questo punto di vista ho un gruppo di ragazzi disponibile a seguire questo percorso che come ho detto non sarà rosa e fiori.