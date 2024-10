Calcio: Ancelotti "Mbappè? Solo speculazioni, non è turbato" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il tecnico del Real Madrid: "Lo vedo tutti i giorni, lavora bene ed è entusiasta" MADRID (SPAGNA) - Nonostante sia nell'occhio del ciclone, Kylian Mbappè "non sembra affatto turbato" dalle accuse di stupro arrivate dopo una notte brava a Stoccolma. Ad assicurarlo è il tecnico del Real Madrid, Carlo Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Ancelotti "Mbappè? Solo speculazioni, non è turbato" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il tecnico del Real Madrid: "Lo vedo tutti i giorni, lavora bene ed è entusiasta" MADRID (SPAGNA) - Nonostante sia nell'occhio del ciclone, Kylian"non sembra affatto" dalle accuse di stupro arrivate dopo una notte brava a Stoccolma. Ad assicurarlo è il tecnico del Real Madrid, Carlo

Real Madrid - Ancelotti : “Mbappé aveva dei giorni liberi - non ho un’agenzia che organizza viaggi” - Inoltre, non ho un’agenzia di viaggi per organizzare i viaggi dei giocatori”, ha ironizzato il tecnico. Io lo vedo contento e felice, con voglia di dare il suo contributo alla squadra”. “Mbappé lo vedo vicino al 100%, sta molto bene ed è un piacere vederlo allenarsi. Non escludiamo movimenti, ma non è così semplice trovare un giocatore adatto a questa squadra. (Sportface.it)

Calcio - accusa di stupro : Mbappé si allena con il Real Madrid - I procuratori svedesi hanno rilasciato una breve dichiarazione, confermando che una violenza sessuale è stata segnalata alla polizia, ma non hanno fatto il nome del sospettato. Kylian Mbappé, assente dal doppio impegno della Francia in Nations League, si è regolarmente allenato con i compagni di squadra del Real Madrid nel centro sportivo di Valdebebas, cercando di non pensare alla presunta ... (Lapresse.it)

Mbappé - al Real Madrid convocata unità di crisi con Florentino per le accuse di stupro (Romain MolinaI) - Molina ricorda che non è la prima volta per il Madrid, si era già trovato in una situazione del genere. Prima di Mbappé c’era stato il caso Ronaldo Nel 2017, il tedesco Der Spiegel rivelò che Cristiano Ronaldo – allora stella del Real Madrid – era stato accusato di stupro otto anni prima e in seguito acquistò il silenzio della vittima per l’equivalente di 2,7 milioni di corone. (Ilnapolista.it)