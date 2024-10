Antonio Conte e il Napoli in fase di ricostruzione: la sfida contro l’Empoli si avvicina (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Napoli, attualmente capolista della Serie A, si prepara ad affrontare una nuova sfida contro l’Empoli. Il tecnico Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa, delineando le difficoltà e le speranze della squadra in un momento cruciale della stagione. Con un gruppo di giovani promettenti e un forte spirito di squadra, il Napoli mira a mantenere la sua posizione di vertice, nonostante ci siano ancora aspetti da sistemare nel gioco e nella formazione. Un percorso di crescita e di lavoro Antonio Conte ha espresso chiaramente che il Napoli si trova in una fase di “lavori in corso”. Questa metafora illustra la necessità di continuare a lavorare duro per costruire una squadra competitiva e coesa. Durante la conferenza stampa, Conte ha sottolineato l’importanza della pazienza nel processo di ricostruzione: “Ci vuole pazienza”. Gaeta.it - Antonio Conte e il Napoli in fase di ricostruzione: la sfida contro l’Empoli si avvicina Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il, attualmente capolista della Serie A, si prepara ad affrontare una nuova. Il tecnicoha parlato in conferenza stampa, delineando le difficoltà e le speranze della squadra in un momento cruciale della stagione. Con un gruppo di giovani promettenti e un forte spirito di squadra, ilmira a mantenere la sua posizione di vertice, nonostante ci siano ancora aspetti da sistemare nel gioco e nella formazione. Un percorso di crescita e di lavoroha espresso chiaramente che ilsi trova in unadi “lavori in corso”. Questa metafora illustra la necessità di continuare a lavorare duro per costruire una squadra competitiva e coesa. Durante la conferenza stampa,ha sottolineato l’importanza della pazienza nel processo di: “Ci vuole pazienza”.

L'allenatore ha anche ricordato che non tutto è facile come sembra: "Non sempre ci sono rose e fiori," ha detto, esprimendo la necessità di affrontare le difficoltà con resilienza. "Siamo in una lotta serrata, poiché quattro punti separano molte squadre," ha spiegato Conte. La ricostruzione della squadra richiede tempo e pazienza, un aspetto cruciale in un contesto dove i tifosi si aspettano

