La nuova serie televisiva turca Endless Love, vincitrice dell'International Emmy Award, racconta la storia di Kemal, un giovane di umili origini, e Nihan, una ragazza proveniente da una famiglia benestante. Il loro amore nasce dopo essersi incontrati casualmente su un autobus. Segui le Anticipazioni di Endless Love su Zon.it. Anticipazioni Endless Love, la puntata di oggi 18 ottobre Tarik, dopo aver scoperto la relazione tra sua sorella Zeynep ed Emir, decide di affrontare quest'ultimo in modo diretto e tagliare ogni legame professionale con lui. Nel frattempo, Kemal, leggendo il diario di Nihan, si rende conto di tutto il tempo perso con Deniz e accusa Nihan di avergli rubato quegli anni preziosi. La discussione tra i due è tesa e profonda, con Nihan che ammette le sue colpe ma ricorda a Kemal le sue decisioni passate.

Anticipazioni Endless Love - Puntate Turche : Galip Tenta Di Assassinare Leyla! - Naturalmente Leyla è determinata a risolvere il problema, visto che questa mossa del padre di Emir rischia di compromettere gravemente la salute dei bambini molto piccoli che frequentano l’asilo. Anticipazioni Endless Love, puntate turche: Galip organizza un attentato a Leyla! Nel corso delle puntate turche di Endless Love, Leyla farà una scoperta sconcertante sul conto di Galip. (Uominiedonnenews.it)

Endless love - anticipazioni al 26 ottobre : Asu supplica Tufan di non dire nulla - Anche Leyla e Ayhan concordano una versione dei fatti per evitare che Kemal risulti […]. Endless love, anticipazioni dal 21 al 26 ottobre. Emir sospetta che Kemal e Nihan fossero insieme la sera prima dell’incidente, ma Asu interviene per proteggere il marito. Asu supplica Tufan di tacere perché teme che si possa scoprire cosa ha fatto. (2anews.it)

Endless Love - replica puntate serali 17 ottobre 2024 in streaming | Video Mediaset - Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi 256, 257 e 258 in replica streaming. Nel frattempo, ha sottratto di nascosto un capello di Deniz per sottoporlo a un’analisi del DNA. Kemal è riuscito ad introdursi in casa di Emir e a salutare Nihan. Nihan si è recata in una località segreta, portando con sé sua figlia. (Superguidatv.it)