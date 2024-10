Andrew Garfield posa con il cartonato di Florence Pugh sul red carpet di We Live in Time (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'attrice ha saltato la proiezione londinese del suo ultimo film perché impegnata nelle riprese di East of Eden in Nuova Zelanda, ma il collega ha avuto un'idea Vanityfair.it - Andrew Garfield posa con il cartonato di Florence Pugh sul red carpet di We Live in Time Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'attrice ha saltato la proiezione londinese del suo ultimo film perché impegnata nelle riprese di East of Eden in Nuova Zelanda, ma il collega ha avuto un'idea

Andrew Garfield : "Mel Gibson merita di fare film - è tempo che Hollywood dimentichi" - Secondo la star di The Amazing Spider-Man, il regista meriterebbe di tornare a fare film con continuità ad Hollywood. Andrew Garfield ha preso pubblicamente le difese di Mel Gibson, che lo diresse nel film La battaglia di Hacksaw Ridge qualche anno fa. Durante il segmento Movies of My Life di People, Garfield ha speso parole di elogio per Gibson, descrivendolo come una persona che deve avere ... (Movieplayer.it)

Andrew Garfield dice che Mel Gibson “merita di fare film” - Diceva prima di ogni ripresa, o una ripresa per ogni scena, ‘Divertiamoci un po’ con questa. . Ricordo il primo giorno in cui l’ho incontrato indossava questi fantastici occhiali da sole Ray Ban mimetici e ho detto semplicemente, ‘Oh hey, occhiali da sole fantastici. Andrew Garfield ha imparato molto da Mel Gibson sul set di Hacksaw Ridge del 2016 e sostiene che il regista dovrebbe continuare a ... (Metropolitanmagazine.it)