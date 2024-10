Allerta meteo: a Nocera Inferiore chiusura scuole, cimitero e parchi (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Sindaco di Nocera Inferiore Paolo De Maio ha disposto con ordinanza la chiusura dei plessi scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati, del cimitero comunale, di tutti i parchi giochi e ville comunali nonché di parchi gioco ed aree ludiche private ed affini ricadenti nel territorio comunale per la giornata di sabato 19 ottobre 2024, per Allerta meteo arancione. L'articolo Allerta meteo: a Nocera Inferiore chiusura scuole, cimitero e parchi proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Allerta meteo: a Nocera Inferiore chiusura scuole, cimitero e parchi Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Sindaco diPaolo De Maio ha disposto con ordinanza ladei plessi scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati, delcomunale, di tutti igiochi e ville comunali nonché digioco ed aree ludiche private ed affini ricadenti nel territorio comunale per la giornata di sabato 19 ottobre 2024, perarancione. L'articolo: aproviene da Anteprima24.it.

