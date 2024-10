Alfa e Alessia Orro, è scattata la scintilla? Gli indizi social, il duetto e la cena galeotta (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nuova musica, nuovo amore. Per Alfa è tempo di cambiamenti. Oggi, 18 ottobre, è disponibile in tutte le piattaforme digitali ‘Il Filo Rosso’, il nuovo singolo del cantautore Alfa, al secolo Andrea De Filippi. Per promuovere il brano, l’artista ha avviato una live su TikTok per cantarlo insieme al suo pubblico. Ma non era da solo. Alfa si trovava in dolce compagnia, pare quella della sua presunta nuova fiamma. Lei è Alessia Orro, palleggiatrice della Nazionale Italiana, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024. Alfa e Alessia Orro stanno insieme? Non c’è nessuna conferma dai due, ma stando agli indizi e alle indiscrezioni che circolano sul web nelle ultime ore tra il 24enne e la 26enne potrebbe essere in corso una conoscenza, che va oltre la semplice amicizia. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nuova musica, nuovo amore. Perè tempo di cambiamenti. Oggi, 18 ottobre, è disponibile in tutte le piattaforme digitali ‘Il Filo Rosso’, il nuovo singolo del cantautore, al secolo Andrea De Filippi. Per promuovere il brano, l’artista ha avviato una live su TikTok per cantarlo insieme al suo pubblico. Ma non era da solo.si trovava in dolce compagnia, pare quella della sua presunta nuova fiamma. Lei è, palleggiatrice della Nazionale Italiana, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024.stanno insieme? Non c’è nessuna conferma dai due, ma stando aglie alle indiscrezioni che circolano sul web nelle ultime ore tra il 24enne e la 26enne potrebbe essere in corso una conoscenza, che va oltre la semplice amicizia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il filo rosso - testo e significato del nuovo singolo di Alfa - Un pezzo nato in modo piuttosto singolare: il cantante, che aveva già rilasciato alcuni spoiler del pezzo, si è lasciato ispirare dagli ascoltatori per concludere il suo testo e rendendolo, di fatto, una canzone collettiva. Un amore collegato da un filo che supera anche le distanze quello cantato da Alfa in Il filo rosso, il suo ultimo singolo. (Dilei.it)

Alfa torna con ‘Il Filo Rosso’ : il nuovo singolo e il focus sui rapporti a distanza - “Il mondo della musica è la mia passione principale, ma sono anche affascinato dall’animazione e dal cinema. Alfa spera che possa risultare un’opportunità per ritrovare un contatto con se stesso, tutto mentre tiene vivo il dialogo con i suoi fan attraverso la musica. La volontà di raccontare storie comuni, condivisibili, conferisce al brano un’immediatezza capace di toccare il cuore ... (Gaeta.it)

Alfa - il nuovo singolo si intitola Il filo rosso - a novembre live nei palasport - Il filo rosso è il nuovo singolo di Alfa che accompagnerà il suo tour nei palasport di novembre Esce venerdì 18 ottobre su tutte le piattaforme digitali e in radio Il filo rosso, il nuovo singolo di Alfa pubblicato da Artist First. Il filo rosso prosegue la visione dell’amore di Alfa, approfondita e raccontata nell’album uscito a febbraio Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato ... (Spettacolo.eu)