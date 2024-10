Albania, cosa succederà ai 12 migranti che saranno rilasciati (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il tribunale di Roma ha annullato il trattenimento di 12 migranti trasferiti nel centro di Gjader, in Albania, mettendo in dubbio il piano migratorio del governo. La loro situazione ora è incerta Wired.it - Albania, cosa succederà ai 12 migranti che saranno rilasciati Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il tribunale di Roma ha annullato il trattenimento di 12trasferiti nel centro di Gjader, in, mettendo in dubbio il piano migratorio del governo. La loro situazione ora è incerta

I profughi portati in Albania tornano in libertà - Pd : “Fallimento storico di Meloni sulla pelle dei migranti” - Continua a leggere . Dopo la decisione del tribunale di Roma, che non ha convalidato il trattenimento dei migranti, i deputati del Partito Democratico Ciani e Rachele Scarpa, in un'intervista a Fanpage. it: "Questo protocollo è un monumento al furore ideologico sovranista e anti-migranti più che una vera proposta rispetto alle politiche migratorie". (Fanpage.it)

Migranti - il tribunale di Roma boccia il trasferimento in Albania : “Devono tornare in Italia” - Qui si configura un danno erariale. Una barzelletta. Tutt’altro, perché di mezzo c’è la disperazione e la dignità di esseri umani. twitter. Avete già buttato quasi 1 miliardo di euro, soldi dei cittadini che potevano essere utilizzati per la sanità pubblica. L’ordinanza del tribunale di Roma, analoga ad altre già adottate dai giudici di diverse città italiane, pone in serio dubbio il ... (Dayitalianews.com)

Migranti - Tribunale non convalida trattenimento in Albania : «Tornino in Italia». Domani il rientro su una nave militare - La sezione immigrazione del tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento dei migranti all'interno del centro italiano di permanenza per il rimpatrio di Gjader in Albania. Migranti,... (Ilmessaggero.it)