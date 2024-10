Aggredito con 20 colpi di forbice dopo il furto dei Gratta e vinci: il video della morte di Eros Di Ronza (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un video che sta girando in rete da stamani riprende in chiaro l’aggressione a Eros Di Ronza, il pregiudicato di 37 anni ucciso a forbiciate durante un furto in un esercizio commerciale in viale Cermenate a Milano, nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi. Si tratta di un filmato preso da telecamere di sicurezza molto vicine, probabilmente del locale stesso. Nelle immagini si vede il palo, l’arrivo, secondo le ricostruzioni emerse, del titolare e di un suo nipote, l’uscita precipitosa da sotto la serranda divelta del ladro, che ancora a terra viene colpito da uno dei due cinesi, e poi si alza e scappa insieme al complice, inseguiti dai due parenti. L’uomo morirà poco dopo aver ricevuto 20 forbiciate. ucciso per aver tentato di rubare da un bar-tabaccheria dei Gratta e vinci. Secoloditalia.it - Aggredito con 20 colpi di forbice dopo il furto dei Gratta e vinci: il video della morte di Eros Di Ronza Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Unche sta girando in rete da stamani riprende in chiaro l’aggressione aDi, il pregiudicato di 37 anni ucciso a forbiciate durante unin un esercizio commerciale in viale Cermenate a Milano, nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi. Si tratta di un filmato preso da telecamere di sicurezza molto vicine, probabilmente del locale stesso. Nelle immagini si vede il palo, l’arrivo, secondo le ricostruzioni emerse, del titolare e di un suo nipote, l’uscita precipitosa da sotto la serranda divelta del ladro, che ancora a terra vieneto da uno dei due cinesi, e poi si alza e scappa insieme al complice, inseguiti dai due parenti. L’uomo morirà pocoaver ricevuto 20 forbiciate. ucciso per aver tentato di rubare da un bar-tabaccheria dei

