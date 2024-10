Gamberorosso.it - Addio sesso, droga e rock 'n' roll, oggi i musicisti mangiano pasta in bianco. Parola di Manuel Agnelli

(Di venerdì 18 ottobre 2024)e pesce in, verdura cruda e zero alcol. Non è la cena di un istituto ospedaliero ma il banchetto cheha preparato per i suoi allievi di X Factor. Nel video diventato immediatamente virale su Instagram che ritrae uno spezzone dell’ultima puntata del programma tv musicale, il giudice invita i suoi allievi a condividere una cena scarna a prova di stomaco. «C’è lainche non fa male, c’è il pesce ine della verdura cruda, no c’è alcol da nessuna parte, però divertitevi se volete». Chiude così, laconico,con lo sguardo fisso a scrutare le reazioni dei ragazzi al tavolo. Non ci sono più le cene musicali di una volta «Vi ho fatto preparare una cena da», esordisce così. Sì, non c’è da meravigliarsi se la cena di chi suona sia così parca e salutare.