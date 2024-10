Tragico incidente stradale sull’A4: un giovane perde la vita tra Peschiera e Sirmione (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un Tragico incidente stradale ha scosso la notte scorsa il tratto dell’autostrada A4 compreso tra i caselli di Peschiera del Garda e Sirmione, in direzione Milano. Un ragazzo di soli 20 anni, originario della provincia di Brescia, ha perso la vita a seguito di una collisione che ha coinvolto più veicoli. La notizia ha destato grande commozione nella comunità locale e ha portato alla mobilitazione degli interventi di soccorso e delle forze dell’ordine. Il sinistro e i suoi immediati sviluppi L’incidente ha avuto luogo intorno alle ore notturne, in una zona dell’autostrada solitamente molto frequentata. Stando alle prime ricostruzioni, il sinistro ha coinvolto più mezzi, il che ha reso necessari i soccorsi immediati. L’unità di emergenza del Suem 118 è intervenuta prontamente sul luogo per gestire le conseguenze dell’incidente. Gaeta.it - Tragico incidente stradale sull’A4: un giovane perde la vita tra Peschiera e Sirmione Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Unha scosso la notte scorsa il tratto dell’autostrada A4 compreso tra i caselli didel Garda e, in direzione Milano. Un ragazzo di soli 20 anni, originario della provincia di Brescia, ha perso laa seguito di una collisione che ha coinvolto più veicoli. La notizia ha destato grande commozione nella comunità locale e ha portato alla mobilitazione degli interventi di soccorso e delle forze dell’ordine. Il sinistro e i suoi immediati sviluppi L’ha avuto luogo intorno alle ore notturne, in una zona dell’autostrada solitamente molto frequentata. Stando alle prime ricostruzioni, il sinistro ha coinvolto più mezzi, il che ha reso necessari i soccorsi immediati. L’unità di emergenza del Suem 118 è intervenuta prontamente sul luogo per gestire le conseguenze dell’

