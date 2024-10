Torna dalla Germania a Catania per "bruciare" madre e sorella, arrestato (Di giovedì 17 ottobre 2024) Scappa in Germania, ma Torna col proposito dichiarato di uccidere i familiari: «Torno in paese e vi vengo a bruciare tutti». arrestato dai carabinieri appena sbarcato all’aeroporto di Catania. Era convinto di averla fatta franca, il 50enne di San Michele di Ganzaria che, lo scorso settembre, era scappato in Germania per evitare una misura cautelare, scaturita dalla denuncia per maltrattamenti sporta Feedpress.me - Torna dalla Germania a Catania per "bruciare" madre e sorella, arrestato Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di giovedì 17 ottobre 2024) Scappa in, macol proposito dichiarato di uccidere i familiari: «Torno in paese e vi vengo atutti».dai carabinieri appena sbarcato all’aeroporto di. Era convinto di averla fatta franca, il 50enne di San Michele di Ganzaria che, lo scorso settembre, era scappato inper evitare una misura cautelare, scaturitadenuncia per maltrattamenti sporta

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

I resti del soldato romagnolo deportato in Germania tornano a "casa" - Il soldato romagnolo torna a casa. Presso il Comando Militare Esercito Emilia-Romagna si è tenuta una cerimonia per la consegna dei resti dell’artigliere Guido Missiroli, internato in Germania durante la Seconda Guerra Mondiale. Le spoglie del soldato, provenienti dal Cimitero Militare Italiano... (Ravennatoday.it)

Nations League : Gosens torna a vestire la maglia della Germania - Robin Gosens ha fatto ritorno in Nazionale. La nazionale tedesca si prepara ora a sfidare la Bosnia-Erzegovina nella partita prevista per venerdì sera, prima di vedersi impegnata lunedì 14 ottobre contro l’Olanda. The post Nations League: Gosens torna a vestire la maglia della Germania appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Calcio : Nations League. Germania - Gosens torna in Nazionale - Dopo che David Raum (Lipsia) ha lasciato la selezione tedesca in anticipo, per un infortunio alla caviglia, il ct Julian Nagelsmann ha convocato il laterale sinistro della Fior . Il laterale sinistro della Fiorentina convocato al posto dell'infortunato Raum. ROMA - Robin Gosens è tornato in Nazionale. (Ilgiornaleditalia.it)