Thales Alenia Space e Argotec rivoluzionano l'osservazione terrestre con Iride

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Momento cruciale per il settore spaziale italiano, con l’annuncio di nuovi contratti da parte diper la fornitura di satelliti destinati alla costellazione di osservazione della Terra. Questo ambizioso progetto, finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e gestito congiuntamente dall’Agenzia spaziale europea (Esa) e dall’Agenzia spaziale italiana (Asi), mira a lanciare la più grande costellazione europea dedicata aldel nostro pianeta. Ma le implicazioni vanno ben oltre la tecnologia: questi sviluppi rappresentano un punto di svolta non solo per l’industria italiana, ma anche per il ruolo strategico del Paese nello scenario spaziale internazionale.