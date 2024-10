Tentato omicidio di Enzo Anghinelli in centro a Milano: fermato il fedelissimo di Luca Lucci. Anche il capo ultras del Milan è indagato (Di giovedì 17 ottobre 2024) Daniele Cataldo, uomo di fiducia del capo ultrà Milanista Luca Lucci, è stato fermato per il Tentato omicidio a colpi di pistola il 12 aprile 2019, in pieno centro a Milano, di Enzo Anghinelli, ultrà Milanista coinvolto in procedimenti di droga. Lo stesso Lucci, in carcere dal 30 settembre nell’inchiesta sulle curve di San Siro, è indagato per concorso in Tentato omicidio. Il fermo è arrivato a seguito delle indagini della Squadra mobile di Milano, coordinate dai pm Paolo Storari e Leonardo Lesti. Anghinelli rimase gravemente ferito dopo un agguato in via Cadore, zona Porta Romana. Ilfattoquotidiano.it - Tentato omicidio di Enzo Anghinelli in centro a Milano: fermato il fedelissimo di Luca Lucci. Anche il capo ultras del Milan è indagato Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Daniele Cataldo, uomo di fiducia delultràista, è statoper ila colpi di pistola il 12 aprile 2019, in pieno, di, ultràista coinvolto in procedimenti di droga. Lo stesso, in carcere dal 30 settembre nell’inchiesta sulle curve di San Siro, èper concorso in. Il fermo è arrivato a seguito delle indagini della Squadra mobile di, coordinate dai pm Paolo Storari e Leonardo Lesti.rimase gravemente ferito dopo un agguato in via Cadore, zona Porta Romana.

