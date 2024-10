Lanazione.it - Svolta per il mercato dei fiori: 10 milioni per la riqualificazione

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Pescia (Pistoia), 17 ottobre 2024 – È ufficiale: ildeie delle piante della Toscana si è aggiudicato i 10di euro del Pnrr per i lavori per laenergetica e digitale della struttura pesciatina. Il progetto era stato presentato nel 2022, ammesso ma non finanziato per esaurimento delle risorse; quest’anno, però, è arrivato lo stanziamento di ulteriori fondi che ha permesso ad Invitalia di fare l’istruttoria sul progetto presentato. “La notizia dell’ufficialità di questi fondi garantirà il futuro di questa struttura che, ricordo, rischiava la chiusura se non intervenivamo subito all’insediamento per utilizzare i duedi euro che la Regione Toscana aveva stanziato – dice il sindaco di Pescia, Riccardo Franchi –e se come Comune non accendevamo il mutuo da un milione per l’esecuzione delle opere strutturali.