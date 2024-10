Stalking e lesioni all’ex moglie: arresti domiciliari per un uomo a Ischia dopo lunghe indagini della Polizia (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’indagine condotta dal Commissariato di Ischia ha portato all’ordinanza di custodia cautelare per un uomo accusato di Stalking e aggressione fisica Si comunica che, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – IV Sezione indagini – tutela fasce deboli della popolazione, la Polizia di Stato ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, a carico di un soggetto gravemente indiziato dei reati di Stalking e lesioni personali nei confronti dell’ex coniuge. La citata misura è stata eseguita al termine di una lunga e impegnativa attività d’indagine, condotta dal personale del Commissariato di Ischia, che ha preso spunto allorquando una giovane donna ischitana ha presentato richiesta di ammonimento, ex art. 8 D.L. Puntomagazine.it - Stalking e lesioni all’ex moglie: arresti domiciliari per un uomo a Ischia dopo lunghe indagini della Polizia Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’indagine condotta dal Commissariato diha portato all’ordinanza di custodia cautelare per unaccusato die aggressione fisica Si comunica che, su delegaProcuraRepubblica presso il Tribunale di Napoli – IV Sezione– tutela fasce debolipopolazione, ladi Stato ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare degliemessa dal GIP del Tribunale di Napoli, a carico di un soggetto gravemente indiziato dei reati dipersonali nei confronti dell’ex coniuge. La citata misura è stata eseguita al termine di una lunga e impegnativa attività d’indagine, condotta dal personale del Commissariato di, che ha preso spunto allorquando una giovane donna ischitana ha presentato richiesta di ammonimento, ex art. 8 D.L.

