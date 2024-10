Simply Red: l’iconica band arriva in italia per tre appuntamenti (Di giovedì 17 ottobre 2024) I Simply Red arrivano in italia con tre imperdibili appuntamenti nel 2025, venerdì 7 novembre alla Kioene Arena di Padova, sabato 8 novembre all’Unipol Forum di Milano e domenica 9 novembre al Mandela Forum di Firenze. La storica band britannica porterà in scena la straordinaria eredità che hanno costruito in quarant’anni di carriera con un iconico tour in Europa e in Regno Unito. Nel 2025 i Simply Red festeggiano il loro 40° anniversario. Per celebrare questo impressionante traguardo, la band torna in tour nel 2025, raccontando la storia musicale dei Simply Red fino ad oggi – da “Picture Book” a “Time”. “I Simply Red compiono 40 anni! Non vediamo l’ora di segnare questo traguardo speciale con tutti voi durante il nostro tour del 2025”, afferma Mick Hucknall. .com - Simply Red: l’iconica band arriva in italia per tre appuntamenti Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 17 ottobre 2024) IRedno incon tre imperdibilinel 2025, venerdì 7 novembre alla Kioene Arena di Padova, sabato 8 novembre all’Unipol Forum di Milano e domenica 9 novembre al Mandela Forum di Firenze. La storicabritannica porterà in scena la straordinaria eredità che hanno costruito in quarant’anni di carriera con un iconico tour in Europa e in Regno Unito. Nel 2025 iRed festeggiano il loro 40° anniversario. Per celebrare questo impressionante traguardo, latorna in tour nel 2025, raccontando la storia musicale deiRed fino ad oggi – da “Picture Book” a “Time”. “IRed compiono 40 anni! Non vediamo l’ora di segnare questo traguardo speciale con tutti voi durante il nostro tour del 2025”, afferma Mick Hucknall.

