Select partnership con la Fondazione Veronesi a sostegno della Ricerca sui tumori femminili

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Siglata nuovamente latra, marchio storico di Agria Spa, eUmbertoETS, che da sempre finanzia lascientifica e promuove la prevenzione, soprattutto in ambito oncologico. La storica azienda napoletana, guidata dalla famiglia Aliberti da oltre 60 anni, specializzata nella selezione di legumi e cereali, riconferma anche per il 2024 la collaborazione nata lo scorso anno con un duplice obiettivo: da un lato, promuovere un’alimentazione sana ed equilibrata per una buona salute attraverso i mixlinea Benessere, che già hanno registrato un grande interesse da parte dei consumatori; dall’altro, sostenere la, finanziando una borsa dia favore di unatrice quotidianamente impegnata a trovare soluzioni di cura sempre più efficaci per il tumore al seno.