Reijnders azzarda | Il Milan può lottare per lo Scudetto!

Il centrocampista del Milan Tijjani Reijnders crede nel suo Milan nonostante il momento no in campionato. Le sue parole di questa sera su Sky Sport. VISIONE – Il Milan è a pochi punti dall'Inter, così come dal Napoli e dalla Juventus. La classifica è corta e niente è perduto in chiave Scudetto. Tijjani Reijnders la vede in questo modo: «Ho ancora abbastanza energie. Sicuramente è molto importante recuperare dopo le partite e prendersi cura del proprio corpo, ma al momento mi sento bene. Sicuramente le ultime partite non sono state le migliori sotto il punto di vista dei risultati, ma la cosa importante è restare uniti come gruppo ed essere compatti. Abbiamo le qualità per cambiare il destino di questa stagione. Vogliamo vincere, è questo l'obiettivo e sappiamo che le prossime partite sono molto importanti.

