Promozione Frugesport difesa da incubo

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Nel weekend alle porte, il campionato dimanda in scena le gare dell’ottava giornata di andata. Si comincia dopodomani, alle 15, al ‘Mambelli’ di Fruges, con l’anticipo-Forlimpopoli. I padroni di casa, penultimi a quota 3, sono al primo campionato didella propria storia, e stanno pagando lo scotto del salto di categoria. Sul groppone pesano 6 ko su 7 che hanno messo a nudo qualche problema nella fase difensiva, visto che, con 20 reti al passivo, la retroguardia è già la peggiore del girone D, così come l’attacco, con appena 3 reti. La formazione di mister Niccolini è al momento rimasta a galla grazie al successo sulla Sparta Castel Bolognese nella prosecuzione del match sospeso alla seconda giornata. Anche il Forlimpopoli, 12° a quota 8, non se la passa benissimo.