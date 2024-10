Parigi2024 Settebello sospeso 6 mesi

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) 20.20 Ilè statoper 6per violazione dell'art.5 del World Acquatics Integrity Code durante i Giochi di Parigi. Gli azzurri, sconfitti nei quarti del torneo olimpico di pallanuoto dall'Ungheria in seguito anche a una valutazione clamorosamente errata del Var (gol annullato per fallo grave ed espulsione per 4'), avevano fatto ricorso (rigettato) contro gli arbitri. Nella gara successiva, contro la Spagna, la squadra ha dato le spalle agli arbitri al momento degli inni. Federnuoto non farà ricorso.