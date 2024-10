Ilgiorno.it - Nuova stagione di musica e teatro all’auditorium Paccagnini

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Il concerto del Jama Trio, per la presentazione del loro nuovo album “Mostri bellissimi“, in programma sabato sera, terrà a battesimo ladi. La trasformazione dell’uomo moderno attraverso i social network è il filo conduttore di ogni canzone e di ogni testo-racconto dell’opera. Unaarticolata su diciassette appuntamenti, che proseguiranno sino a maggio, con eventi teatrali, concerti e momenti comunitari. Dopo il concerto dei Jama ci sarà un tributo a Michael Jackson “MoonWalking of Pop“ il 31 ottobre e l’omaggio a Battisti “Tu chiamale, se vuoi, emozioni“ con Manuela Piras il 16 novembre. A chiudere novembre ci saranno il concerto dei Barabàn in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne (il 23) e una serata dedicata a Gianni Rodari (il 30).