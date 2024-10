Napoli sul mercato, da Mitoma a Itakura: sotto osservazione quattro talenti ‘asiatici’ (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il Napoli si prepara a investire sul mercato per il 2024, puntando su giocatori ‘asiatico’ per rafforzare la squadra e ampliare il suo brand. NOTIZIE mercato Napoli. Il Napoli è pronto a fare un’importante mossa sul mercato calcistico, puntando a un calciatore “asiatico” da ingaggiare tra gennaio e giugno 2024. Questa strategia non solo mira a rinforzare la squadra, ma potrebbe anche rappresentare un’opportunità per espandere il merchandising e i diritti televisivi, un passo già intrapreso con successo dal club partenopeo grazie a Kim Min-Jae, il quale ha contribuito in modo decisivo alla conquista dello storico terzo scudetto dopo 33 anni. Secondo quanto riportato da TMW, il club è intenzionato a portare a Napoli un calciatore di alto profilo, e i nomi sul tavolo sono di tutto rispetto. Napolipiu.com - Napoli sul mercato, da Mitoma a Itakura: sotto osservazione quattro talenti ‘asiatici’ Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ilsi prepara a investire sulper il 2024, puntando su giocatori ‘asiatico’ per rafforzare la squadra e ampliare il suo brand. NOTIZIE. Ilè pronto a fare un’importante mossa sulcalcistico, puntando a un calciatore “asiatico” da ingaggiare tra gennaio e giugno 2024. Questa strategia non solo mira a rinforzare la squadra, ma potrebbe anche rappresentare un’opportunità per espandere il merchandising e i diritti televisivi, un passo già intrapreso con successo dal club partenopeo grazie a Kim Min-Jae, il quale ha contribuito in modo decisivo alla conquista dello storico terzo scudetto dopo 33 anni. Secondo quanto riportato da TMW, il club è intenzionato a portare aun calciatore di alto profilo, e i nomi sul tavolo sono di tutto rispetto.

Il Napoli punta al mercato asiatico : a gennaio potrebbe arrivare uno tra Kubo - Mitoma e Itakura (Tmw) - Lo scorso anno Itakura aveva rifiutato la maglia azzurra Secondo quanto scrive il giornalista di Sky Sport De Florian Plettenberg, Itakura ha deciso di restare al Borussia Monchengladbach. L'articolo Il Napoli punta al mercato asiatico: a gennaio potrebbe arrivare uno tra Kubo, Mitoma e Itakura (Tmw) sembra essere il primo su ilNapolista. (Ilnapolista.it)

Calciomercato Napoli - firma in arrivo e ribaltone in casa azzurra : c’è il colpo di scena - Una trasferta che, storicamente, è sempre complicata per il club azzurro che avrà l’obiettivo di continuare a vincere per tenere a distanza le inseguitrici. . In queste due settimane di sosta, però, si è dibattuto molto del mercato, al di là di quelle che sono le situazioni legate alle varie trattative per i rinnovi di contratto (Kvaratskhelia e Meret in primis). (Spazionapoli.it)

Napoli - Conte punta a Bonny come vice-Lukaku : le strategie di mercato per il futuro - . Antonio Conte continua a lavorare per rendere il Napoli sempre più competitivo, con un occhio attento alle prossime mosse di mercato. it. Il tecnico è alla ricerca di un vice-Lukaku, come riportato da calciomercato. com, e i riflettori sono ora puntati su Ange-Yoan Bonny, giovane attaccante del Parma che ha già catturato l’attenzione di Conte. (Dailynews24.it)