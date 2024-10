MotoGp in Australia: orari, programma e dove vederlo in tv (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – La MotoGp entra nel vivo. I piloti volano in Australia per la 17esima tappa del mondiale, dove sul circuito di Phillip Island si sfideranno, ancora una volta, Jorge Martin, leader della classifica, e Pecco Bagnaia , campione del mondo in carica e primo inseguitore. Al momento sono soltanto 10 i punti che separano L'articolo MotoGp in Australia: orari, programma e dove vederlo in tv proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Laentra nel vivo. I piloti volano inper la 17esima tappa del mondiale,sul circuito di Phillip Island si sfideranno, ancora una volta, Jorge Martin, leader della classifica, e Pecco Bagnaia , campione del mondo in carica e primo inseguitore. Al momento sono soltanto 10 i punti che separano L'articoloinin tv proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Gp d’Australia di MotoGp - Bagnaia : “Proverò a vincere - ma niente rischi. Ce la giochiamo fino a Valencia” - Sul Gp australiano Bagnaia ha spiegato di “aver avuto chance di vincere qui in Moto3, in Moto2 è stato un disastro, ma in MotoGp mi sono avvicinato alla vittoria a Phillip Island. Proveremo a fare il massimo, il potenziale per vincere c’è”, ha spiegato il pilota Ducati. “Non è obbligatorio ora essere in testa. (Ilfaroonline.it)

Orari tv MotoGp Australia - dove e quando vedere il Gran premio di Phillip Island - Nelle altre classi la situazione è più delineata. Ho la data del primo mondiale, quindi il prossimo sarà magari con la data del 17 novembre, o forse prima”, ha scherzato Martin all’antivigilia di Philip Island. 50 MotoGp Q1 Ore 2. 45 Moto 3 Free Practice Ore 00. L’iride è invece l’ossessione di Martin, che lo brama, lo desidera, lo rincorre da anni e si sente veloce per farcela, anche se a ... (Sport.quotidiano.net)

