Monte ingaggi Inter: gli stipendi di Lautaro Martinez e compagni (Di giovedì 17 ottobre 2024) Alla domanda sugli stipendi di casa Inter la risposta più facile è quella di controllare il Monte ingaggi aggiornato. In cima alla lista figura sempre il capitano Lautaro Martinez ma non mancano le sorprese. Ecco tutte le cifre e le informazioni utili per ricostruire parte del bilancio MILANO – I quasi 85 milioni di euro netti che finiscono nelle tasche dei calciatori dell'Inter non sono quelli che Interessano alla società. La cifra netta si trasforma in quasi 142 milioni di euro lordi quando si tratta dell'esborso complessivo. Un numero importante che fa dell'Inter la prima società in Serie A per Monte ingaggi. Superata la Juventus (quasi 114 milioni di euro lordi) che, attraverso gli importanti tagli estivi, torna al secondo posto e respira un po'. Completa il podio il Milan (quasi 97), che non supera nemmeno la tripla cifra.

