Milano, la Digos smantella gruppo di nazifascisti minorenni: sequestrati machete, coltelli, pistole e mazze (Di giovedì 17 ottobre 2024) Milano, 17 ottobre 2024 – Inneggiavano alla superiorità della razza bianca, limitandosi però non solo alla “teoria” ma progettando e in alcuni casi mettendo anche in atto anche azioni violente, vere e proprie aggressioni a sfondo razziale. Per questo gli agenti della Digos, che tenevano sotto controllo il gruppo già da tempo, sono intervenuti questa mattina e, su disposizione della magistratura hanno eseguito una serie di perquisizioni nelle abitazioni di 12 persone – dieci minorenni e due maggiorenni – residenti in diverse città d’Italia. Le persone perquisite sono tutte indagate per il reato previsto nell’articolo 604 bis, che punisce la “propaganda e Istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa”. Ilgiorno.it - Milano, la Digos smantella gruppo di nazifascisti minorenni: sequestrati machete, coltelli, pistole e mazze Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 17 ottobre 2024), 17 ottobre 2024 – Inneggiavano alla superiorità della razza bianca, limitandosi però non solo alla “teoria” ma progettando e in alcuni casi mettendo anche in atto anche azioni violente, vere e proprie aggressioni a sfondo razziale. Per questo gli agenti della, che tenevano sotto controllo ilgià da tempo, sono intervenuti questa mattina e, su disposizione della magistratura hanno eseguito una serie di perquisizioni nelle abitazioni di 12 persone – diecie due maggiorenni – residenti in diverse città d’Italia. Le persone perquisite sono tutte indagate per il reato previsto nell’articolo 604 bis, che punisce la “propaganda e Istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Digos di Firenze perquisisce pullman provenienti da Milano : coltelli e… - La Digos di Firenze, come riporta SportMediaset, ha trovato coltelli, aste e non solo, su due pullman di tifosi provenienti da Milano. (Pianetamilan.it)

Milano - Chef Rubio denunciato dalla Digos : disse di “segnare le case degli agenti sionisti” - L’informativa della polizia di Stato inviata alla Procura guidata da Marcello Viola riguarda non solo lo chef ma anche gli episodi avvenuti il 28 settembre nel corso della manifestazione pro-Palestina – che, come ogni sabato dall’inizio della guerra, si è svolta per le strade di Milano – in cui sono stati esposti cartelli con lo stesso appellativo (“agente sionista”) rivolti alla senatrice a ... (Lapresse.it)

La polizia saluta Marotta. Dirigerà la Digos di Milano - Marotta è stato in prima linea, nel vero senso della parola. È pronto all’ascolto e ha una straordinaria attitudine a leggere i fenomeni sociali, le loro possibili criticità e anche le loro possibili derive violente. Un incarico di rilievo quello per cui è stato scelto Marotta, "che sicuramente rappresenta un passaggio per ulteriori e sempre più prestigiosi successi", come ha spiegato il ... (Ilrestodelcarlino.it)