Lapresse.it - Maternità surrogata, la notizia del “reato universale” in apertura sul sito del New York Times

(Di giovedì 17 ottobre 2024) L’approvazione del Senato italiano del “” per lafinisce anche sul New. Ildel celebre quotidiano americano apre da ore con la, titolando: “L’Italia criminalizza laanche all’estero, un colpo per gay e coppie non fertili”. Nel sottotitolo si legge: “La legge voluta dal governo conservativo italiano blocca virtualmente i padri gay dall’avere figli. Non è chiaro se possa reggere a eventuali contestazioni legali”. All’interno del pezzo si legge che secondo il governo italiano la legge “protegge la dignità delle donne” ma è stata fortemente contestata. La“è già illegale in Italia” ma, come spiega anche il New, la mossa del governo italiano punta a colpire anche gli italiani che scelgono di andare all’estero, ad esempio negli Stati Uniti, dove invece la pratica è legale.